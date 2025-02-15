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Kale'de İlk Deve Güreşi Festivali Coşkusu

Kale'de İlk Deve Güreşi Festivali Coşkusu
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Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen 'Deve Güreşi Festivali'nde, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen 120 deve yarıştı. Güreşlerde dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi. Kale Belediye Başkanı, etkinlikten elde edilecek gelirle engelli aracı alacaklarını açıkladı.

Denizli'nin Kale ilçesinde "Deve Güreşi Festivali"nin ilki gerçekleştirildi.

Durmuş İncedayı Er Meydanı'ndaki etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 120 deve güreşti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği güreşte, bazı develer rakiplerinden kaçarken, bazılarını ise görevliler ayırmakta güçlük çekti.

Güreşlerde 20 farklı kategoride dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda güreşseverin etkinliğe katıldığını söyledi.

Belediye olarak deve güreşleri kültürüne destek vermeyi sürdüreceklerini bildiren Hayla, elde edilecek gelirle engelli aracı alacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Güncel
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