Kahramanmaraş'ta kursiyer kadınlar hem öğreniyor hem aile bütçesine katkı sağlıyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) açılan kurslara katılan kadınlar, bir yandan meslek edinirken diğer yandan ise ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan ADEM kurslarında kadınlar, halı ve kilim dokuma, kuyumculuk teknolojisi, şiş ve tığ örgüsü, geleneksel el nakışları ile giyim ve ev tekstili üretimi alanlarında eğitim alıyor.

Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, AA muhabirine, kadınların kurslar sayesinde meslek öğrendiğini ve ürettikleri ürünleri satarak gelir elde ettiğini söyledi.

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından açılan kurslardan 119 kadın kursiyerin faydalandığını ifade eden Mercan, "Kurslarımıza devam eden hanımlarımızın kurs malzeme ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanıyor. Bunun yanı sıra kurslarımıza düzenli devam eden vatandaşlarımız sosyal yardımlarımızdan da istifade ediyor. Önemli olan üretmek tabi ürettiğini de bir şekilde pazara kazandırmak." diye konuştu.

Kurslarda elde edilen ürünlerin satışının daha çabuk sağlanması için girişimlerde bulunduklarını aktaran Mercan, bu kapsamda Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında bir protokol hazırladıklarını ve fuar alanlarında ile ilçenin hareketli bölgelerinde satış stantları kurma çalışmalarına başladıklarını kaydetti.