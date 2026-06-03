Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda binlerce paket gümrük kaçağı sigara ve makaron ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametgahları ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara, 149 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Demir