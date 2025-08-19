Kağızman Halk Eğitim Merkezi'nden Sporculara Malzeme Desteği

Kağızman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tufan Ayhan, Kağızmanspor altyapı sporcularına malzeme desteğinde bulunarak, genç sporculara motivasyon vermek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini açıkladı.

Kağızman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tufan Ayhan, Kağızmanspor altyapı sporcularına malzeme desteğinde bulundu.

Ayhan ve Kağızmanspor Kulüp Başkanı Canip Korkmaz, kulübün açtığı futbol kurslarında antrenman yapan sporcularla bir araya geldi.

Korkmaz, genç sporcuların motivasyonunu arttırmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, "Sizler Kağızman'ın geleceği, yarınların gururusunuz, biz her zaman yanınızdayız." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tufan Ayhan da sporun bir yaşam biçimi olduğunu dile getirerek, "Hem eğitimde hem sporda başarılı olmanız için her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

