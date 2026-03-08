Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir piliç kesimhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, tesisin ek bölümünde başlayarak ana binaya sıçradı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir piliç kesimhanesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir piliç kesim ve işleme tesisinin ek bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangın tesisin ana binasına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Menderes Özat