Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir piliç kesimhanesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir piliç kesim ve işleme tesisinin ek bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangın tesisin ana binasına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.