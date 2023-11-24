KARS'ta JAK timleri Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

KARS İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış sezonu öncesi Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Sarıkamış ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalanların kurtarılması amacıyla yapılan tatbikatta, telesiyejde kurtarılmayı bekleyenler için JAK ekipleri harekete geçti. Kış sezonu önceki JAK timleri, telesiyej tellerine tırmanarak, halatla mahsur kalan 3 kişiye ulaştı. Görevliler tarafından mahsur kaldıkları yerden alınanlar, halatlarla indirildi.