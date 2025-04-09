İzmit Körfezi'nde Ham Petrol Tankerinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmit Körfezi'nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde çıkan yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yarımca demirleme sahasında bulunan Singapur bayraklı "Hafnia Africa" isimli ham petrol tankerinin makine dairesinde dün çıkan ve gemi personelinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü.

Gemi dışından da soğutma çalışması yürüten ekiplerin müdahalesi tamamlandı.

Geminin herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı çalışmalar sonrasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkör ve tahlisiye botları önlem amaçlı bölgede bekliyor.

İzmit Körfezi'nde, Singapur bayraklı "Hafnia Africa" isimli ham petrol tankerinin makine dairesinde dün çıkan yangın gemi personelince kontrol altına alınmış, römorkörle de soğutma çalışmalarına başlanmıştı.