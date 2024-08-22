İzmir ve Manisa'da Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimi

İzmir ve Manisa'da Ticaret Bakanlığı ekiplerince kırtasiye ve okul ürünlerinde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimi yapıldı.

İzmir İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında okulların açılması öncesi Konak ilçesinde okul alışverişlerinin yoğun yapıldığı kırtasiyeleri denetledi.

Denetimlerde, etiket ve kasa fiyatlarını kontrol eden ekipler, ürün sağlığına yönelik de inceleme yaptı.

Manisa'da da Şehzadeler ilçesinde okul alışverişlerinin yapıldığı zincir marketler ve kırtasiyeleri kontrol eden ekipler, ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığı, ürünlerin standartlara uygunluğu ile raf ve kasa fiyatı uyumuna ilişkin kontroller gerçekleştirdi.