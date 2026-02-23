İzmir'de otomobil yedek parça dükkanında yangın

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesinde sanayi sitesindeki otomobil yedek parça dükkanında saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında bu dükkanın bitişiğindeki 2 ayrı işletmede de hasar oluştu. Yangının, tadilat yapılan otomobil yedek parça dükkanında kaynak makinesinden çıktığı değerlendiriliyor.

