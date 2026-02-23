İzmir'de otomobil yedek parça dükkanında yangın
İzmir'in Buca ilçesindeki otomobil yedek parça dükkanında çıkan yangın, 2,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında iki ayrı işletmede de hasar meydana geldi.
2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Buca ilçesinde sanayi sitesindeki otomobil yedek parça dükkanında saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında bu dükkanın bitişiğindeki 2 ayrı işletmede de hasar oluştu. Yangının, tadilat yapılan otomobil yedek parça dükkanında kaynak makinesinden çıktığı değerlendiriliyor.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı