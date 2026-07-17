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İzmir'de 8 bin 603 şişe kaçak içki ele geçirildi

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İzmir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 8 bin 603 şişe kaçak içki ve 502 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 8 bin 603 şişe kaçak içki ile 502 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Çiğli ilçesindeki bir depoda ve Sakız Adası'ndan Çeşme ilçesine gelen bir teknede yapılan aramalarda 8 bin 603 şişe kaçak içki ile 502 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
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