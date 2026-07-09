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İtalya'nın güneyinde demir yolu kablolarının kesilmesi sebebiyle tren seferleri aksadı

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İtalya'nın güneyindeki demir yolu hatlarında kabloların kesilmesi nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler yaşandı. Fiber optik kablo hırsızlığından şüphelenilirken, Ulaştırma Bakanı Salvini sabotaj uyarısı yaptı.

İtalya'nın güneyindeki demir yolu hatlarında bazı kabloların kesilmesi sebebiyle tren seferlerinde gecikmeler ve aksaklıklar yaşandığı bildirildi.

İtalya Devlet Demiryolları'ndan (FSI) yapılan açıklamada, Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola ve Cosenza-Paola hatlarında, bilinmeyen kişiler tarafından altyapıya verilen hasar nedeniyle tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

FSI'den öğleden sonra yapılan ikinci açıklamada, teknik ekiplerin müdahalesiyle söz konusu hatlardaki sorunların giderildiği ve bazı seferlerin kademeli olarak yapılabildiği belirtildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de güneyde tren seferlerindeki aksaklıkların, birkaç noktada kabloların kesilmesi nedeniyle yaşandığı ve arkasında fiber optik kablo hırsızlığı olabileceği ifade edildi.

Paola Cumhuriyet Savcılığının da demir yollarına verilen hasar nedeniyle soruşturma başlattığı kaydedildi.

Diğer yandan, ülkenin kuzey-güney aksında kritik noktada olan Floransa'da da, altyapı çalışmaları sebebiyle bu hafta boyunca yüksek hızlı tren seferlerinde ciddi gecikmeler yaşandı.

Son haftalarda demir yollarında çok sayıda aksaklık kaydedilmesi sebebiyle eleştirilerin hedefi olan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini konuya ilişkin yaptığı açıklamada, demir yollarında yaşanan aksaklıkların dörtte birinin hasar verme ya da sabotaj eylemlerinden kaynaklandığını belirterek, "Umarım bu eylemlerin arkasında siyasi bir amaç yoktur. Çünkü bedelini yolcular ödüyor." dedi.

Muhalefetteki merkez sol partileri ise demir yollarında yaşanan aksaklıklardan dolayı Bakan Salvini'nin istifasını istedi.

Ülkede geçen ay Roma ile Napoli kentleri arasındaki yüksek hızlı tren hattının kabloları çalınmış ve seferlerde aksaklıklar yaşanmıştı.

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın düzenlendiği şubat ayında da kuzey bölgelerdeki demiryolu hatlarına, bazı anarşist gruplarca sabotaj eylemleri yapılmıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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