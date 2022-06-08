İstiklal Yolu'nda İnebolu'dan Ankara'ya yürüyen ekip Çankırı'ya ulaştı - Haberler

Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun İnebolu Limanı'ndan Ankara'ya cephane sevkiyatında kullanılan yaklaşık 350 kilometrelik İstiklal Yolu'nda yürüyen 3 kişilik ekip, Çankırı'ya geldi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden 1 Haziran'da yürüyüşe başlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Arda Durmaz, Ankara Kalaba İmam Hatip Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni İbrahim Karakaya ve yurt dışında aşçılık yapan Halil Can Durmaz, 200 kilometre yürüyerek Çankırı'ya ulaştı.

Yürüyüş ekibi, 12 Haziran'da Ankara'ya ulaşmayı hedefliyor.

Durmaz, gazetecilere, İstiklal Yolu'nu tüm etaplarıyla Türkiye'de ilk defa yürümeye karar verdiklerini söyledi.

Farkındalık oluşturulması, Türkiye genelinde tanıtımına katkı sağlaması için yürüyüşe başladıklarını dile getiren Durmaz, "Otomobil yolundan gelmedik çoğunlukla, arka, dağ yollarından geldik. Çünkü 100 yıl önceki yol oralardan geçiyordu. Bazı yerlerde yolun yerine farklı şeyler yapılmış, ilçelerin yeri değişmiş depremlerden veya yangınlardan kaynaklı. Dolayısıyla biz orijinal yolu bulabilmek için GPS ile işaretleme yapıyoruz, önümüzdeki yıllarda İstiklal Yolu'nu yürüyecek arkadaşlar daha rahat etsinler diye." ifadelerini kullandı.

İstiklal Yolu'nun tarihi açıdan önem taşıdığına dikkati çeken Durmaz, şunları kaydetti:

"İnebolu'dan gelen cephane eğer olmasaydı, belki de Milli Mücadele kazanılamayacaktı. Tarihimiz için çok önemli bir rota. Unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çok zorlu bir coğrafya. 1850 metreye kadar çıktık. Küre Dağları'nı, İndağı'nı aşmak zor. O dönemde kağnılarla bu gerçekleşmiş. Biz daha konforlu şekilde yürüyoruz ama biz bile zorlandığımıza göre o dönemde hakikaten çoğunluğu kadınlar ve yaşlılar olmak üzere 3-4 yıl boyunca bu şekilde devam etmiş. O zorluklarla kağnıların Ankara'ya nasıl vardığını daha iyi anladık. Bu yol yürünürse memleketin ne kadar zorluklarla kazanıldığını anlamış oluruz diye düşünüyorum."

Ekip, daha sonra Ankara'ya ulaşmak üzere yürüyüşlerine devam etti.