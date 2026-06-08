İstanbul ve Adıyaman'da kaçak tütün operasyonunda yakalanan 24 zanlı adliyede

İstanbul ve Adıyaman'da düzenlenen kaçak tütün mamulleri operasyonunda gözaltına alınan toplam 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda yakalanan 24 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul ile Adıyaman'da, kaçak tütün mamullerinin dağıtımını yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 22 şüpheli için gözaltı talimatı vermişti.

Polis ekiplerinin İstanbul ve Adıyaman'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda ilk etapta 22 şüpheli, daha sonra da 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerdeki aramalarda ise yaklaşık 15 milyon liralık tütün mamulü ele geçirilmişti.