İstanbul ve Adıyaman'da kaçak tütün mamullerini dağıtan 22 zanlı için gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul ile Adıyaman'da, kaçak tütün mamullerinin dağıtımını yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen toplam 22 şüphelinin gözaltına alınması için talimat verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kaçak tütün mamullerinin dağıtımını yaparak haksız kazanç elde eden ve devleti vergi kaybına uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik projeli soruşturma dosyası yürütüldüğü belirtildi.

Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan mamullere el konulduğu aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"1 milyon 762 bin 600 adet/dal boş makaron, 684 bin 800 adet/dal dolu makaron, 1 ton 486 kilogram kıyılmış tütün, 1 milyon 277 bin 338 adet/yaprak sigara sarma kağıdı, 9 bin adet boş sigara paketi, 6 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, 237 kilogram nargile tütünü, 3 bin 923 paket elektronik sigara tütünü, 5 bin 786 adet/dal puro, 511 adet elektronik sigara/nargile cihazı, 195 adet elektronik sigara likidi, 4 adet kompresör, 8 adet sigara sarma makinası, 1 adet hassas tartı, ele geçirilerek suç konusu eşyalara el konulmuştur."

Açıklamada, 22 şüpheli hakkında İstanbul'da Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan ile Adıyaman'da 22 ikamet ve 25 iş yeri olmak üzere toplam 47 ayrı adreste Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 Haziran'da eş zamanlı olarak arama yapılması, suça konu delillere ve eşyaya el konulması, zanlıların gözaltına alınıp, Başsavcılıkta hazır edilmesine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği bildirildi.