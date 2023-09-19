İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Deprem Mağduru Öğrencilere Yardım Etti

İstanbul Arel Üniversitesi Finans - Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileri, deprem mağduru öğrenciler için sosyal sorumluluk projesi başlattı. Adıyaman'da yaşayan anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yardım çantaları gönderildi.

İstanbul'da üniversite öğrencileri deprem mağduru öğrencilere yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

İstanbul Arel Üniversitesi Finans - Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileri deprem mağduru öğrenciler için "Çocuklar Gülsün Dünya Güzelleşsin" sloganı ile sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Finans - Bankacılık ve Sigortalık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Osman Yavuz Akbulut danışmanlığında, Adıyaman'da anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinden oluşan 234 öğrencinin ismine özel yardım çantası hazırladı. Kırtasiye malzemelerinden oluşan çantalar sahiplerine teslim edilmek üzere İstanbul'dan Adıyaman'a gönderildi.

Adıyaman'ın kırsal bölgelerinde yaşayan anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için hazırlanan yardım çantasını okul ihtiyaçları ve kırtasiye malzemeleri dolduran öğrenciler; deprem mağduru kardeşlerini mutlu etmek için hazırlanan çantaları elleriyle süsledi. Öğrencilerin kendisini özel ve değerli hissetmesi için hazırlanan yardım çantalarına tek tek isimleri yazıldı ve sahiplerine teslim edilmek üzere yola çıktı.

Gönderilen çantalar okul idarecileri tarafından belirlenen öğrencilere dağıtılacak. - ADIYAMAN