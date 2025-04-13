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İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 82'ye yükseldi

İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 82'ye yükseldi
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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.19'a ulaştı. Alibey Barajı'nın durumu havadan görüntülenerek paylaşıldı. En yüksek doluluk oranı Kazandere Barajı'nda, en düşük ise Sazlıdere Barajı'nda kaydedildi.

İstanbul'da son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.19 olarak güncellendi. Öte yandan Alibey barajında son durum havadan görüntülendi. İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlarındaki doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 13 Nisan itibariyle yüzde 82.19'a yükseldi.

BARAJ DOLULUK ORANLARI KAYITLARA GEÇTİ

Verilere göre, en yüksek su seviyesi yüzde 98.37 ile Kazandere Barajı olurken, en düşük su seviyesi yüzde 58.88 ile Sazlıdere Barajı'nda ölçüldü. Öte yandan İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 65.15 olarak kayıtlara geçti. Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları ise şu şekilde; Ömerli yüzde 94.54, Darlık yüzde 80.44, Elmalı yüzde 96.04, Terkos yüzde 81.37, Alibey yüzde 65.15, Büyükçekmece yüzde 75.47, Sazlıdere yüzde 58.88, Istrancalar yüzde 97.5, Kazandere yüzde 98.37, Pabuçdere Barajı ise yüzde 96.98 olarak kayıtlara geçti.

ALİBEY BARAJI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan son verilerde yüzde 65.15 doluluk oranıyla kayıtlara geçen Alibey barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde, etkili olan yağışın Alibey Barajı'na etkisi yansırken barajda yer alan kemerin bir kısmının sular altında kaldığı görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Allah ın verdiği suyu fahiş fiyata satan chpli İBB ye ne denir ?

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Allahın verdiği su İstanbullulara yetmiyor birde şehri afgan suriyeli afrikalı envai çeşit göçmenlerle doldurdunuz su pahalı diye cır cır ediyorsunuz

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