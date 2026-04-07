İstanbul'da yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 19 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden sponsorlu reklam içerikleri aracılığıyla oluşturdukları oltalama yöntemiyle sahte yatırım sitelerine yönlendirdikleri vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden "invescogrubu" isimli sponsorlu reklam içerikleri aracılığıyla oluşturdukları oltalama yöntemiyle sahte yatırım sitelerine yönlendirdikleri vatandaşları, yüksek kazanç vaadiyle dolandırarak yüksek miktarlarda haksız menfaat temin ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan finansal analizlerde, 27 şüpheliye ait 15 banka ve 4 kripto varlık hesabında yaklaşık 3 ay içinde yüksek miktarda işlem hacmi bulunduğu ve suçtan kaynaklı kazanç elde edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Başsavcılığın koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon yürütüldüğü aktarılan açıklamada, İstanbul merkezli Adana, Antalya, Bitlis, Edirne, Hatay ve Van'da 6 Nisan'da eş zamanlı arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama kararı verildiği, 8 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.