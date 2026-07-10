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İstanbul'da "yasa dışı bahis ve kumar" operasyonunda 68 zanlı yakalandı

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İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin izini kaybettirmeye çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. 76 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi.

İstanbul'da "yasa dışı bahis ve kumar"dan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda çalışma başlattı.

Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığını, ardından büyük bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiğini belirleyen ekipler, para transferi açıklamalarında da yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığını tespit etti.

Bankacılık işlem kayıtlarını inceleyen ekipler, hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiğini, hacminin ise 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğunu, bunların da bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığını ortaya çıkardı.

Çalışmaların devamında kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye (değeri 1 dolara endeksli olan kripto para) dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiğini, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığını belirleyen ekipler, parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığını belirledi.

Ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 68 zanlı, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
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