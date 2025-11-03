İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Haftanın İlk Gününde Yüzde 80'e Ulaştı

İSTANBUL'un bazı noktalarında haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 72'ye ulaşırken Anadolu Yakası'nda bu oran yüzde 80'e kadar çıktı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 08.40 itibarıyla trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 72 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 80'e çıktı. Saat 09.00 itibariyla trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 65 olarak ölçüldü. Maltepe D-100 Karayolu Edirne istikametinde oluşan trafikte araçlar ilerlemekte zorlandı. Ana arterlerin yanı sıra yan yollarda da yaşanan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı.