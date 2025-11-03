Haberler

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Haftanın İlk Gününde Yüzde 80'e Ulaştı

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Haftanın İlk Gününde Yüzde 80'e Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Genel olarak yüzde 72 ölçülen trafik yoğunluğu, Anadolu Yakası'nda yüzde 80 seviyesine kadar çıktı. Sürücüler ana arterlerde ve yan yollarda zorluk yaşadı.

İSTANBUL'un bazı noktalarında haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 72'ye ulaşırken Anadolu Yakası'nda bu oran yüzde 80'e kadar çıktı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 08.40 itibarıyla trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 72 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 80'e çıktı. Saat 09.00 itibariyla trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 65 olarak ölçüldü. Maltepe D-100 Karayolu Edirne istikametinde oluşan trafikte araçlar ilerlemekte zorlandı. Ana arterlerin yanı sıra yan yollarda da yaşanan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Morgül'den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum

Yılmaz Morgül fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Yılmaz Morgül'den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum

Yılmaz Morgül fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not

Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı

Derbi biter bitmez o ismi odasına çağırdı
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Arda Turan, ligdeki ilk derbisinde 3 puana ulaştı

Ligdeki ilk derbisine çıktı! İşte sonuç
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın sonuna damga vuran tartışma

Derbiye damga vuran tartışma
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.