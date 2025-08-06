İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu Yüzde 74'e Ulaştı

İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu Yüzde 74'e Ulaştı
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e yükselirken, birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi. Özellikle Yenibosna D-100 Karayolu'nda araçların ilerlemesi oldukça güçleşti.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibariyle yoğunluk yüzde 74'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Yenibosna D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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