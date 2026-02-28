ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Bitcoinde Keskin Düşüş Yaşandı

(ANKARA) - İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı, piyasalarda "anlık ve belirgin riskten kaçış" tepkisi yarattı. İsrail Savunma Bakanı'nın açıklamasıyla başlayan operasyon, Tahran dahil birden fazla şehirde patlamalarla sonuçlandı. ABD Başkanı Donald Trump "büyük askeri operasyonlar" başlattıklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından bitcoinde keskin düşüş yaşandı.

İsrail ve ABD'nin sabah saatlerinde başlattığı operasyonlar kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da birden fazla patlama meydana geldi. Dün ABD borsaları düşüşle kapanmıştı. S&P 500 yaklaşık yüzde 0,4, Dow Jones yaklaşık yüzde 1 gerilemişti. Dünya ve Türkiye borsaları şu anda kapalı olsa da, İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırıların etkisiyle hafta başında borsalarda düşüş yaşanması bekleniyor.

Küresel gösterge Brent petrolün varil fiyatı, dün günü 72,87 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 67,02 dolar düzeyinde kapattı.





Bitcoin ve kripto borsası düşüşte





Ethereum ve altcoin'ler de yüzde 4-8 arası düştü.

Kaynak: ANKA

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Bitcoin, bugün işlemlerde 63 bin dolara yaklaştı ve en büyük kripto para birimi birkaç saat içinde yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Bu hareket, risk varlıkları için zaten zorlu geçen bir hafta sonunu daha da kötüleştirdi. Bitcoin, 5 Şubat'taki çöküşten bu yana en düşük seviyesine geriledi; o tarihte token kısa süreliğine 60 bin doların altına düşmüştü.