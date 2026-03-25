Isparta'da mermer fabrikasındaki iş kazasında bir işçi öldü
Isparta'da mermer fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Kentteki bir mermer fabrikasında çalışan Vedat K. (50), mermer kasalarının arasında sıkışarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan