İspanya, F-35 Alım Planını Rafa Kaldırdı

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İspanyol El Pais gazetesi, İspanya'nın ABD'den F-35 alma planlarını süresiz olarak askıya aldığını ve Avrupa'dan alternatifler aramaya başladığını bildirdi. Madrid, savunma harcamalarının büyük bir kısmını Avrupalı askeri sistemlere yönlendirmeyi tercih etti.

İspanyol El Pais gazetesi, İspanya'nın ABD'den F-35 alma planını rafa kaldırdığını, bunun yerine Avrupa'dan alternatif aradığını öne sürdü.

El Pais'in İspanya hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İspanya ABD'den F-35 uçakları alma planlarını rafa kaldırdı.

İspanya, F-35'lerin üreticisi ABD merkezli Lockheed Martin ile yapılan görüşmeleri süresiz olarak askıya aldı.

Öte yandan İspanya, Eurofighter gibi Avrupalı alternatiflere yöneldi ve bunları değerlendiriyor.

İspanya hükümeti nisanda 12,126 milyar dolarlık savunma harcama planını onaylamış ve gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunma ve güvenlik alanına ayırma taahhüdü vermişti.

Ancak Madrid'in bu fonların yüzde 85'ini Avrupa'da yapılan askeri sistemlere kanalize etme kararıyla ABD'de üretilen F-35'lerin alınması ulusal savunma öncelikleri ile çatışmış oldu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
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