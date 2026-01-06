Haberler

Çarşamba Kalaycılar Bakırcılar ve İşçileri Esnaf Odası başkanlığına yeniden Çelik seçildi

Güncelleme:
Çarşamba Kalaycılar Bakırcılar ve İşçileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda, mevcut başkan İsmail Çelik tek liste ile girerek yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Çarşamba Kalaycılar Bakırcılar ve İşçileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına yeniden İsmail Çelik getirildi.

Çarşamba Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan İsmail Çelik, tek liste ile girdi.

Yapılan seçimde kullanılan tüm oyları alan Çelik, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Mehmet Akkuş, Mustafa Salbaz, Süleyman Ziya Köse, Mustafa Beyhan, Fahri Bülbül ve Onur Çelik'ten oluştu.

Çelik, oda olarak üyelerinin yararına olan çalışmaları hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kongreye Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ile üyeler katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Haberler.com
500

