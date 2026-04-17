"İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi" konulu genelge Resmi Gazete'de

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Tahkim Merkezine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, İİT Tahkim Merkezinin 24 Ocak 2020 tarihli ve 2064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşma" ile İstanbul'da kurulduğu belirtildi.

Türkiye'de uluslararası anlaşma marifetiyle kurulan ilk tahkim merkezi olan İİT Tahkim Merkezinin, İİT üyesi olan veya olmayan tüm devletlerden gerçek ya da tüzel kişilerin taraf olduğu ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarından kendisine yöneltilenlerin tahkim yoluyla veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesi konusunda hizmet verdiği anımsatılan genelgede, merkezin, hizmetlerini bağımsız, tarafsız ve alanında uzman kişiler tarafından gizlilik ilkeleri çerçevesinde yürüttüğü vurgulandı.

Genelgede, modern tahkim ve arabuluculuk normları gözetilerek oluşturulan İİT Tahkim Merkezi'nde tahkim ve arabuluculuk kuralları ile uluslararası standartlarda, etkin, hızlı ve ekonomik bir müzakere, arabuluculuk ve yargılama ortamı sunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca İİT Tahkim Merkezi tahkim ve arabuluculuk süreçlerinde sekretarya desteği sağlamakta, arabulucu ve hakemlerin belirlenmesi amacıyla atama makamı olarak hizmet vermekte, tahkim uygulamaları hakkında eğitim ve rehberlik hizmeti sunmaktadır. İİT Tahkim Merkezi'nin tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm hizmetlerinden faydalanabilmek için tarafların, aralarında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların İİT Tahkim Merkezi tahkim veya arabuluculuk kuralları uyarınca çözüleceği hususunda anlaşmaları ve sözleşmelerinde ya da şartnamelerinde bu hususu belirtmeleri yeterlidir. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu ulusal ve uluslararası sözleşmelerin akdedilmesinde söz konusu tahkim yolunun değerlendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."