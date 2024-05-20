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İskilip'te 19 Mayıs kutlamaları fener alayı ile başladı

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Çorum'un İskilip ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, meşalelerle Şehitlik Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı. Ayrıca, milli güreşçi Özdenur Özmez için karşılama töreni düzenlendi.

Çorum'un İskilip ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesince düzenlenen etkinlikte Şehir Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde meşalelerle Şehitlik Anıtı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte vatandaşlar 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, burada yaptığı konuşmada, İskilip'te Gençlik Haftası'nı en iyi şekilde kutlamaya çalıştıklarını söyledi.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci de ilçede milli ve dini bayramlar için vatandaşların milli ve manevi duygularını en yüksek seviyeye çıkaracak etkinlikler yapacaklarını kaydetti.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda Avrupa şampiyonluğu elde eden milli güreşçi Özdenur Özmez için de karşılama töreni düzenlendi.

Davul ve zurna eşliğinde, tezahüratlarla karşılanan Özmez'e Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci çiçek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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