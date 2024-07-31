İskenderun Gençlik Merkezi Yaz Okulu Kursları Başladı

İskenderun Gençlik Merkezince, yaz okulu kurslarında öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, yaptığı açıklamada, yaz okulu kurslarında öğrenciler için sportif faaliyetlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bazı branşlarda yeni kayıtlar aldıklarını belirten Keskin, İskenderun'daki tüm gençleri yaz okulu kursuna katılmaya davet etti.