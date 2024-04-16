İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu imal ve ticareti suçunun işlendiği tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 kilo 764 gram esrar, 39 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 870 uyuşturucu hap, 100 fişek, bir tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S, B.Ç, F.B, A.E, Ö.Y. ile E.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.