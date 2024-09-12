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İş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanan düzenlemeler yapılıyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yatırım ortamının iyileştirilmesi, finansman kaynaklarına erişimde ve vergi sisteminde yapılacak düzenlemeler ile cari dengeyi korurken üretim ve istihdamın daha da artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,"İş dünyamızın ihtiyaç duyduğu yatırım ortamının iyileştirilmesi, finansman kaynaklarına erişimde ve vergi sisteminde yapılacak düzenlemeler ile cari dengeyi korurken üretim ve istihdamın daha da artırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Fatih'te İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Toplantısı'nda konuşan Işıkhan, 2025-2027 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonla mücadele, cari açığın kontrol altına alınması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklanıldığını söyledi.

Işıkhan, "Bu çerçevede iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu yatırım ortamının iyileştirilmesi, finansman kaynaklarına erişimde ve vergi sisteminde yapılacak düzenlemeler ile cari dengeyi korurken üretim ve istihdamın daha da artırılmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda, istihdam politikalarımızı da güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Birçok alanda önemli başarılara imza atıldığını belirten Işıkhan, "Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamı teşvikini uzattık. Asgari ücret desteğini 700 liraya çıkardık. Aktif işgücü programlarımızdaki yükümlülükleri, işverenlerin lehine kolaylaştırdık. Kısa çalışma ödeneğinde yararlanma şartlarını azalttık. Kadınların işgücüne katılımını artırmak için iş pozitif programını devreye aldık. Meslek lisesi mezunlarına kendi mesleklerindeki işbaşı eğitim programlarına katıldıkları takdirde, asgari ücretin yüzde 30 fazlasını ödemeye başladık." ifadesini kullandı.

İnsan gücünün ülkenin en değerli kaynaklarından biri olduğunu anlatan Işıkhan, bu alanda da önemli yeniliklerin hayata geçirildiğini aktardı.

Bakan Işıkhan, 29 Ağustos'ta tanıtımını gerçekleştirdikleri İşgücü Uyum Programı'na (İUP) da değinerek, şunları kaydetti:

"İşgücü Uyum Programı'nın en temel hedeflerinden biri, üretimden uzak kalan insanlarımızı yeniden çalışma hayatına kazandırarak, ekonomiye aktif bir şekilde katılmalarını sağlamaktır. Bu programdan işgücüne katılmayan işsizler, kadınlar, öğrenciler gibi çalışma hayatında dezavantajlı kesimler özellikle faydalanacak. Katılımcılar programa devam ederken aynı zamanda da bir işte çalışabilecek. Bu insan kaynağı, bizim için büyük bir potansiyeli içinde barındırıyor ve bu potansiyeli doğru şekilde kullanmanın, yalnızca bugünün değil, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmekte önemli bir rol oynadığını biliyoruz."

Işıkhan, konuşmanın ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Mehmet Kara - Güncel

Vedat Işıkhan Politika Ekonomi Güncel

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