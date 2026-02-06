Haberler

İpsala Belediyesi alışveriş merkezinin açılışı yapıldı

Güncelleme:
İpsala Belediyesi tarafından inşa edilen yeni alışveriş merkezinin açılışı, Edirne Valisi ve birçok önemli kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Merkezde düğün ve tiyatro salonları ile ticari alanlar yer alıyor.

İpsala Belediyesi tarafından yaptırılan alışveriş merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

İçerisinde düğün ve tiyatro salonları, iş merkezleri ile ticari alanların yer aldığı alışveriş merkezinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Açılışa, Edirne Valisi Yunus Sezer, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
