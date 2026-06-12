Ticaret Bakanlığı: İpsala'da piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 3 milyar TL üzerinde olan, 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Edirne İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR detaylı incelemeye alındı. Yakın takibe alınan aracın X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilince, narkotik dedektör köpekleri 'İda' ve 'Rose'un da katılımıyla kapsamlı arama gerçekleştirildi. Kontrollerde, yasal yük içine gizlenmiş vaziyette 1 tonun üzerinde metamfetamin, eroin ve afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin 3 milyar TL'nin üzerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

'ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERİLMİYOR'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle ülkemizin sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Toplum sağlığını hedef alan, özellikle gençlerimizi uyuşturucu bağımlılığına sürüklemeye çalışan suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. 2026 yılında da rekor seviyedeki yakalamalarla zehir tacirlerine geçit verilmemektedir. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı