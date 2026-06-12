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Ticaret Bakanlığı: İpsala'da piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı: İpsala'da piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
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Edirne İpsala Gümrük Kapısı’nda TIR’da 1 tonun üzerinde metamfetamin, eroin ve afyon sakızı ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyar TL’yi aşan uyuşturuculara el konulurken soruşturma başlatıldı.

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 3 milyar TL üzerinde olan, 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Edirne İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR detaylı incelemeye alındı. Yakın takibe alınan aracın X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilince, narkotik dedektör köpekleri 'İda' ve 'Rose'un da katılımıyla kapsamlı arama gerçekleştirildi. Kontrollerde, yasal yük içine gizlenmiş vaziyette 1 tonun üzerinde metamfetamin, eroin ve afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin 3 milyar TL'nin üzerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

'ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERİLMİYOR'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle ülkemizin sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Toplum sağlığını hedef alan, özellikle gençlerimizi uyuşturucu bağımlılığına sürüklemeye çalışan suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. 2026 yılında da rekor seviyedeki yakalamalarla zehir tacirlerine geçit verilmemektedir. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSüleyman Yavuz:

3 milyar lira piyasa değeri varmış ama acaba bu paraların ne kadarı devlet bütçesine giriyo yoksa yine kağıt üzerinde mi kalıyo şu zehir tacirlerine geçit verilmiyor dedikodusu yapılırken yapılan operasyonlar içinde gerçekten ne kadarı etkili oluo merak ettim

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Haber YorumlarıMehmet Yiğit:

güzel yakalamış tabii ama bu tür operasyonlar artık olmuş olmaz hale gelmişse demek ki kaçakçılar başka yollar bulmuş olmalı teknoloji de var dedektör köpekler de var ama yine de bu kadar miktarlar geçiyor

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Haber YorumlarıSenem Lenk:

bu kadar uyuşturucu nasıl geçebiliyor be kimin gözetiminde bu kapı işletiliyor diye düşünüyorum sürekli haber oluyor ama sonra hiç bir şey yok

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