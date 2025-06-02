İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Fas'ta Ekonomik İşbirliğini Güçlendirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Faslı yetkililerle ekonomik ve parlamenter işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışma toplantıları düzenledi.

Fas'ta iş dünyası çatı kuruluşu Fas İşletmeleri Genel Konfederasyonu (CGEM) ile parlamentonun alt kanadı Fas Temsilciler Meclisi, 3 günlük resmi temasları kapsamında Fas'a gelen Lammy'nin görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

CGEM'den yapılan açıklamada, başkent Rabat'ta düzenlenen toplantının, altyapı, su, enerji, sağlık, tarım-sanayi ve eğitim gibi stratejik sektörlerde yeni ortaklıkları teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Fas Temsilciler Meclisine göre Meclis Başkanı Reşid Talbi Elalami ile İngiltere Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası'ndan parlamenterlerin oluşturduğu heyet arasında da bir görüşme gerçekleşti.

Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, taraflar arasında iki ülkenin parlamenter deneyimleri, benzerlik ve farklılıklar, yasama organı ile diğer devlet kurumları arasındaki ilişkiler ve dış ilişkiler gibi konularda görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ikili ve çok taraflı parlamenter diplomasinin, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin dinamizmini artırmadaki rolüne vurgu yapıldı.

Fas ve İngiltere arasında, dün, yüksek öğrenim, sağlık ve ticaretin yanı sıra limanlarla ilgili 4 mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Lammy'nin Fas ziyareti, İngiltere'den bir dışişleri bakanının 2011 yılından bu yana ülkeye yaptığı ilk ziyaret oldu.