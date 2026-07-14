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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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