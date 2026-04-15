Başkan Bağrı: Don ve buzlanma riski arttı

Iğdır Ziraat Odası Başkanı Turgay Bağrı, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte çiçek açan kayısı bahçelerinde don ve buzlanma riskinin arttığını belirterek, üreticileri önlem almaya çağırdı.

Hava sıcaklıklarının düştüğü Iğdır'da çiçek açan kayısı bahçelerinde yaşanabilecek zirai don korkutuyor. Son günlerde sıcaklığın düşmesiyle zirai don ve buzlanma riskinin arttığını belirten Iğdır Ziraat Odası Başkanı Turgay Bağrı, üreticilerin bahçelerde tedbir almasını istedi. Iğdır için kayısının çok önemli bir ürün olduğunu belirten Bağrı, "Kayısı olmazsa ekonomimiz büyük darbe yemektedir. Gece hava sıcaklıkları düştü. Şu an için kayısılarda bir zarar görünmüyor. Devam eden soğukların etkileyeceğini düşünüyorum. Üreticilerimiz de bu konuda tedbir almalı. Ortama ısı vermek, ateş yakmak, dumanlama, yağmurlama gibi çeşitli önlemler alabilir. Bizim bu bölgede en etkili olacak yöntem yağmurlama yöntemidir. Onun dışındakilerden sonuç almanın biraz zor olacağını düşünüyorum. Soğuğun derecesi ve süresi uzun olduğu için sonuç alınması mümkün görünmüyor. Bir başka tedbir de ağaçların geç çiçeklenmesini sağlayacak yöntemlere başvurmak. Kayısı da geç çiçek açan çeşitler tercih edilmelidir.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'nun tehditlerine yanıtı ayakta alkışlandı

Erdoğan'dan Netanyahu'nun tehditlerine çok sert yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Esra Erol’da olay sözler! Eşine “Akrabana aşığım” deyip kendini savundu

Eşine "Akrabana aşığım” dedi, savunması şaşırttı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk

Altında 4 hafta sonra bir ilk
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var

Dünyayı alarma geçiren uyarı
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Gece yarısı evlerine baskın yapıp tek tek gözaltına aldılar