Başkan Bağrı: Don ve buzlanma riski arttı

Hava sıcaklıklarının düştüğü Iğdır'da çiçek açan kayısı bahçelerinde yaşanabilecek zirai don korkutuyor. Son günlerde sıcaklığın düşmesiyle zirai don ve buzlanma riskinin arttığını belirten Iğdır Ziraat Odası Başkanı Turgay Bağrı, üreticilerin bahçelerde tedbir almasını istedi. Iğdır için kayısının çok önemli bir ürün olduğunu belirten Bağrı, "Kayısı olmazsa ekonomimiz büyük darbe yemektedir. Gece hava sıcaklıkları düştü. Şu an için kayısılarda bir zarar görünmüyor. Devam eden soğukların etkileyeceğini düşünüyorum. Üreticilerimiz de bu konuda tedbir almalı. Ortama ısı vermek, ateş yakmak, dumanlama, yağmurlama gibi çeşitli önlemler alabilir. Bizim bu bölgede en etkili olacak yöntem yağmurlama yöntemidir. Onun dışındakilerden sonuç almanın biraz zor olacağını düşünüyorum. Soğuğun derecesi ve süresi uzun olduğu için sonuç alınması mümkün görünmüyor. Bir başka tedbir de ağaçların geç çiçeklenmesini sağlayacak yöntemlere başvurmak. Kayısı da geç çiçek açan çeşitler tercih edilmelidir.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı