İçişleri Bakanı Nunez Fransa'da protestolara 550 bin kişinin katıldığını söyledi

İçişleri Bakanı Nunez Fransa'da protestolara 550 bin kişinin katıldığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, cumartesi günü ülke genelindeki protestolara yaklaşık 550 bin kişinin katıldığını söyledi. Çiftçiler, iklim aktivistleri, sendikalar ve öğrenciler artan akaryakıt fiyatları, yaşam maliyeti, eğitim ve kamu hizmetleri taleplerini dile getirdi.
PARİS, 18 Ekim (Xinhua) -- Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez cumartesi günü ülke genelindeki protestolara yaklaşık 550.000 kişinin katıldığını söyledi.
Haberlere göre gösterilere katılan çiftçiler, iklim aktivistleri, sendikalar ve öğrenciler, artan akaryakıt fiyatları ve yaşam maliyetinin yanı sıra eğitim ve kamu hizmetlerine ilişkin taleplerini dile getirdi.
Kaynak: Xinhua