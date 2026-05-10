İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye-Moğolistan KEK 10. Dönem Toplantısı'na katılacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan'da Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çiftçi ile Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut eş başkanlıklarında yarın Dışişleri Bakanlığında başlaması planlanan toplantının ardından 10. Dönem KEK Protokolü imzalanacak.

Bakan Çiftçi, program kapsamında ayrıca Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar ve Moğolistan Adalet ve İçişleri Bakanı Sainbuyan Amarsaikhan ile görüşecek.