İçişleri Bakanı Çiftçi, AK Parti Grup Başkanvekili Gül ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri ile görüştü.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep ile Şanlıurfa'da meydana gelen sel ve fırtına afetinin ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Gül ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri ile sahadaki son durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Vatandaşların mağduriyetini gidermek, hasarları en kısa sürede telafi etmek ve hayatı yeniden olağan akışına kavuşturmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü hatırlatan Çiftçi, devletin tüm imkanlarıyla milletin yanında olduğunu ifade etti.