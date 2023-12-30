İspanyol hava yolu şirketi İberia çalışanları grev kararı aldı, 444 uçuş iptal edildi
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İspanyol havacılık devi İberia çalışanları 5-8 Ocak tarihleri arasında grev kararı aldı. Kararın ardından ülkede 444 uçuş iptal edildi.
İspanya hava yolu şirketi İberia'nın çalışanları, Üç Kral Bayramı döneminde aldığı 4 günlük greve gitme kararının ardından 444 uçuş iptal edildi.
45 BİN YOLCU ETKİLENECEKYerel basında çıkan haberlere göre, İberia çalışanlarının bağlı olduğu UGT, CCOO ve USO sendikaları tarafından 5-8 Ocak tarihleri arasında alınan grev kararı nedeniyle biletlerini satın almış 45 bin 641 yolcu olumsuz etkilenecek.
İPTAL VE İADE İMKANIÜlkede Üç Kral Bayramı kutlamalarına denk gelen grev nedeniyle 444 uçuş iptal edilirken, hava yolu şirketi karardan etkilenen müşterilerine uçuş tarihlerini değiştirme, yeniden rezervasyon veya para iadesini talep etme imkanı sundu.
İSPANYA'DA 6 OCAK RESMİ DİNİ BAYRAMHristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık vesilesiyle Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından üç kralın (Melchor, Gaspar, Baltasar) hediyeler getirmesine atıfta bulunularak İspanya'da her yıl 6 Ocak'ta resmi dini bayram yapılıyor.
Kaynak: AA / Güncel