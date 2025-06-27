Hürriyet Mahallesi'ndeki İmar Sorunu Çözüldü, Tapular Sahiplerine Teslim Edildi

Hürriyet Mahallesi'ndeki İmar Sorunu Çözüldü, Tapular Sahiplerine Teslim Edildi
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Suluova Belediyesi, Hürriyet Mahallesi'ndeki 25 yıl süren imar sorununu çözüme kavuşturdu. Belediye Başkanı Rıfat Uzun, tapu teslim töreninde 1.100 hak sahibine tapularını verdi.

Suluova Belediyesi tarafından, yaklaşık 25 yıldır süren Hürriyet Mahallesindeki imar sorunu çözülerek hak sahiplerine tapuları teslim edildi.

Hürriyet Mahallesinde gerçekleştirilen tapu teslim töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Rıfat Uzun, yıllarca devam eden ve bir türlü çözüme kavuşturulamayan imar sorununu sonuçlandırarak hak sahiplerine tapularını teslim etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Daha sonra Başkan Uzun, 1.100 hak sahibinin tapularını teslim edilerek hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
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