HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kötülüğün kaynağı Trump veya Netanyahu değil, Amerika'yı esir almış siyonizmin bizzat kendisidir. Siyonizm kötülük yapmıyor, siyonizmin kendisi mutlak kötülüktür, mutlak şerdir." dedi.

Yapıcıoğlu, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Ankara 5. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmada, 14 yıl önce "dürüst siyaset, gerçek adalet" şiarıyla yola çıktıklarını belirtti.

Siyasetin gündeminin halkın gündeminden kopuk olduğu değerlendirmesinde bulunan Yapıcıoğlu, vatandaşın öncelikli sorununun hayat pahalılığı olduğunu öne sürdü.

Yapıcıoğlu, emekli maaşlarına seyyanen zam ve refah payı verilmesi gerektiğini savunarak, "En düşük emekli maaşı hiçbir şartta net asgari ücretin altında olmamalı ve asgari ücret de asla açlık sınırının altında kalmamalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğine dikkati çeken Yapıcıoğlu, "Güya Netanyahu ve Trump seçimleri kaybederse Gazze nefes alacaktı. Seçimler yapıldı ve her iki soykırımcı katil de kaybetti ama Gazze'de soykırım, işgal ve abluka tüm acımasızlığıyla devam ediyor. Şunu iyice anlamamız lazım. Kötülüğün kaynağı Trump veya Netanyahu değil, Amerika'yı esir almış siyonizmin bizzat kendisidir. Siyonizm kötülük yapmıyor, siyonizmin kendisi mutlak kötülüktür, mutlak şerdir." dedi.

Yapıcıoğlu, İslam ülkelerini siyonizme karşı harekete geçmeye çağırarak, bu tehdidin ortadan kaldırılması için askeri ittifaklar kurulması gerektiğini belirtti.

Belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yapıcıoğlu, "Siyaset, milletin kaynaklarını belli zümreler için kullanma aracı değildir. Siyaset, millete hizmet etme, hakkı koruma ve emanete sadakat gösterme sorumluluğudur." dedi.

Kongrede mevcut il başkanı Ahmet Karaarslan tek aday oldu.

Kaynak: AA