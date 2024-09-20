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Hopa-Artvin Karayolunda Heyelan Nedeniyle Çökme, Çalışmalar Devam Ediyor

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Artvin'in Hopa ilçesinde Sundura Deresinin taşması sonucu 3 gün önce çöken Hopa-Artvin karayolunda, trafik akışının sağlanabilmesi için alternatif yollar kullanılmaya başlandı. Ekipler, yol onarım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Heyelan nedeniyle çöken Hopa- Artvin karayolunda çalışmalar sürüyor

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde Sundura Deresinin taşması sonucu 3 gün önce çöken Hopa-Artvin karayolunda çalışmalar devam ediyor

Artvin'de 16 Eylül pazartesi günü başlayarak etkisini süren şiddetli yağışlar nedeniyle Hopa ilçesinde Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkiinde debisi yüksek dere Hopa-Artvin karayolunda asfaltın altını boşaltarak çökmesine neden oldu. Trafiğe kapanan yolda polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak çöken Hopa'dan Borçka istikametine giden yol trafiğe kapatıldı. Trafik aksamaması için derenin karşısındaki alternatif yoldan kontrollü olarak verilmeye başladı. Çöken yolda ekiplerin çalışması devam ediyor.

Hopa-Artvin Karayolunda Heyelan Nedeniyle Çökme, Çalışmalar Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BÜYÜK - Güncel

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