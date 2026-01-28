Honduras'ta devlet başkanı seçimini kazanan Nasry Asfura yemin ederek göreve başladı

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 30 Kasım 2025'te yapılan devlet başkanı seçimini kazanan, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Nasry Asfura, yemin ederek görevine resmen başladı.

Başkent Tegucigalpa'daki Kongre binasında yapılan yemin törenine, çeşitli ülkelerin temsilcileri, diplomatik heyetler ve bazı uluslararası kuruluşlar katıldı.

Asfura, törende yaptığı konuşmada, ülkede istihdamı artırma ve suçlarla mücadele ile eğitim ve sağlık gibi temel kamu hizmetlerini güçlendirme sözü verdi.

Asfura, Honduras'ı ülkenin her köşesine gerçek çözümler ulaştırmak için "tam kararlılıkla" yöneteceğini ifade etti.

Devlette bürokrasinin küçültülerek daha verimli hale getirileceğini, böylece kaynakların en fazla ihtiyaç duyan kesimlere aktarılacağını belirten Asfura, istihdam yaratmak için yabancı yatırımların teşvik edileceğini, altyapının güçlendirileceğini vurguladı.

Asfura, Honduras'ta yaygın olan çete şiddetiyle mücadele edeceğini belirterek sağlık ve eğitim alanında yatırımlar yapılacağını kaydetti.

Honduras'taki devlet başkanı seçimi

ABD Başkanı Trump, Honduras'taki seçim sürecinde Ulusal Partinin adayı Nasry Asfura'ya destek vermiş ve eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i affedeceğini açıklamıştı.

Honduraslı seçmenleri Asfura'yı desteklemeye çağıran Trump, Ulusal Partinin adayının kazanması halinde Honduras'a "çok fazla destek" sağlama sözü vermişti.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere 30 Kasım 2025'te sandık başına gitmiş, seçimi Trump'ın desteklediği Asfura kazanmıştı.

Eski Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Trump'ın seçim sonuçlarına müdahale ettiğini öne sürmüştü.