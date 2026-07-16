Tüik: Hizmet Üretim Endeksi Yıllık Yüzde 0,2 Azaldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, hizmet üretim endeksi mayıs ayında yıllık yüzde 0,2 azaldı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin "Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Verilere göre, hizmet üretim endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,7 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,8 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,3 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,4 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,4 AZALDI

Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri aynı kaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,6 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 arttı.

Kaynak: ANKA