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Hindistan otomotiv sektörü ilk çeyrekte %22-24 büyüme bekliyor

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Crisil raporuna göre Hindistan'ın otomotiv sektörünün FY27 ilk çeyreğinde yıllık %22-24 gelir artışı kaydetmesi öngörülüyor. Genel kurumsal gelir büyümesi ise %11-11,5 seviyesinde gerçekleşecek.

Yeni Delhi, 9 Temmuz (ANI): Crisil raporuna göre, Hindistan'ın otomotiv sektörünün FY27'nin ilk çeyreğinde yıllık bazda %22-24 oranında güçlü bir gelir büyümesi kaydetmesi bekleniyor. Bu, çeyrekteki genel kurumsal gelir büyümesine en büyük katkıyı sağlayacak.

Rapor, 30 Haziran 2026'da sona eren çeyrekte genel kurumsal gelirin yıllık %11-11,5 arttığını tahmin ediyor. Bu, bir önceki çeyrekteki %9,6'lık büyümeye kıyasla iki yılın en hızlı temposu. Büyüme, otomotiv ve beyaz eşya talebindeki güçlü artışla desteklenirken, Batı Asya çatışmasının etkileri karlılığı baskıladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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