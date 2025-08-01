Hilal Gölü'nde Tarihi Su Seviyesi Artışı

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Çin'in Gansu eyaletindeki Hilal Gölü, son 20 yılın en yüksek su seviyesine ve en geniş yüzey alanına ulaştı. Bu durum, ekolojik iyileştirme çalışmalarındaki başarıyı göstermektedir.

LANZHOU, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde bulunan Mingsha Dağı ve Hilal Gölü manzara noktasını ziyaret eden turistler, 31 Mayıs 2025.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan ünlü çöl vahası Hilal Gölü, son 20 yılın en yüksek su seviyesine ve en geniş yüzey alanına ulaştı. Bu gelişme, ekolojik iyileştirme çalışmalarında kaydedilen önemli bir başarıya işaret ediyor. (Fotoğraf: Zhang Xiaoliang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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