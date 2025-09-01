Hendek'te Fabrikada Çalışan İşçi Sıkışarak Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir çelik boru fabrikasında çalışan Hakan Ö, çelik borular ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, Hakan Ö'nün ölümünü doğruladı. Ailenin acılı bekleyişi sırasında sinir krizi geçiren yakınlar hastaneye akın etti.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalıştığı fabrikada çelik borular ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.
İlçede çelik boru fabrikasının üretim hattında çalışan Hakan Ö, iki boru arasına sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Hakan Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Hakan Ö'nün cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hastaneye gelen Hakan Ö'nün yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel