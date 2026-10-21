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Hayrabolu TSO'nun kalite projesi için Trakya Kalkınma Ajansıyla sözleşme imzalandı

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Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odasının kalite standartlarını artırma projesi, Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. 1 Temmuz-31 Ağustos dönemini kapsayan projenin sözleşmesini Mahmut Şahin ve Fehmi Altayoğlu imzaladı.

Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Malkara Kaymakamı Haluk Koç'u ziyaret etti.

Bilgiç ve Koç makamda bir süre görüştü.

Ziyarette İl Müftü Yardımcısı Osman Bayram Latifoğlu ve Malkara İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş da yer aldı.

Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odasının kalite standartlarını artırma projesine destek

Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Kalite Standartlarını Artırıyor" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Ajansın 1 Temmuz-31 Ağustos dönemini kapsayan teknik destek programı kapsamında yürütülecek projeye ilişkin sözleşme, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Altayoğlu tarafından imzalandı.

Proje ile Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odasının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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