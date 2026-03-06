Haberler

Hatay'da kimliğini açıklamayan hayırsever, 80 kişinin bakkal borcunu ödedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ismi açıklanmayan bir hayırsever, 80 kişinin toplam 200 bin TL'yi aşan bakkal borcunu ödedi. Bakkal Ali Şanverdi, bu örnek davranış karşısında duygu dolu anlar yaşandığını ifade etti.

Hatay'da kimliğini açıklamayan hayırsever, 80 kişinin bakkal borcunu ödedi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kimliğini açıklamayan bir hayırsever tarafından mahalle bakkalındaki 80 kişinin 200 bin TL'yi aşan borcu ödendi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde 37 yıldır bakkallık yapan Ali Şanverdi'nin (53) iş yerine gelen bir hayırsever, borç defterini talep etti. İsmini açıklamayan hayırsever, deftere kayıtlı 80 kişiye ait toplam 200 bin lira tutan borcu bakkal Şanverdi'ye ödeyip, ayrıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen hayırseverin veresiye defterini aldığını ve borçları kapattığını belirten bakkal Ali Şanverdi, "Bir hayırsever iş yerime gelerek borç defterimi istedi. 80 kişiyi aşkın bir borç alacak defterimi verdim. Hayırsever içerisindeki tüm müşterilerimizin borcunu kapatarak örnek bir davranışa imza attı. Hayırseverin bu davranışı sırasında o anda bakkalda olan bir müşterim duygulu anlar yaşadı. Müşterilerim arasında zengin fakir ayırt etmedi. Tamamını ödedi. Allah emsallerini çoğaltsın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD görüntüleri yayınladı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Görüntüler yayınlandı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Baba Cihantimur 'dolandırıldım' deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar

Baba Cihantimur "dolandırıldım" deyip adliyeye koştu
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD görüntüleri yayınladı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Görüntüler yayınlandı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!