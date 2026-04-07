Havza'da voleybol halk turnuvası başladı

Havza'da voleybol halk turnuvası başladı
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Havza Kaymakamlığı Voleybol Halk Turnuvası, 12 takımın katılımıyla başladı. Turnuvanın açılış maçı Ekmek Spor'un Gençlik ve Spor takımını 3-0 yenmesiyle gerçekleşti. Final ise 15 Nisan'da oynanacak.

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Havza Kaymakamlığı Voleybol Halk Turnuvası başladı.

Havza Kaymakamlığı tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Havza Kaymakamlığı Voleybol Halk Turnuvası'nda 12 takım mücadele ediyor.

Turnuva Ekmek Spor ile Gençlik ve Spor takımları arasında oynanan grup eleme maçı ile başladı.

Bu tür turnuvalar organizasyonların halkın birlik ve beraberliğine katkı verdiğini ifade eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, "Havza'da voleybol sevilen bir spor. İnanıyorum ki Havza'dan her branşta olduğu gibi iyi voleybolcular çıkacaktır. Turnuvada 12 takımın mücadele ediyor ve 15 Nisan tarihinde oynanacak final müsabakasıyla sona erecek." dedi.

Turnuvanın 25 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan ilk maçında Ekmek Spor rakibi Gençlik ve Spor takımın 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 saldırgan etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Gerçek bambaşka çıktı
Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ayrılık

Kalemi kırıldı! Galatasaray'da ayrılık
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu

“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti! Alınan kendisi oldu
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!