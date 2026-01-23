Haberler

Havza SYDV'den 650 öğrenciye 1 milyon 787 bin liralık destek

Havza SYDV'den 650 öğrenciye 1 milyon 787 bin liralık destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci yarısında ihtiyaç sahibi 650 öğrenciye toplamda 1 milyon 787 bin 500 lira nakdi eğitim desteği verileceğini açıkladı. Ayrıca kırtasiye yardımları ile öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasının önemi vurgulandı.

Havza Kaymakamı ve Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı Mustafa Ayvat, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı için ihtiyaç sahibi 650 öğrenciye 1 milyon 787 bin 500 lira nakdi eğitim desteği verildiğini bildirdi.

Ayvat, yaptığı açıklamada, mütevelli heyeti toplantısında alınan karar doğrultusunda ilçede öğrenim gören 650 ilk ve ortaöğretim öğrencisine kişi başı 2 bin 750 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 787 bin 500 lira nakdi eğitim desteği verildiğini belirtti.

Kırtasiye desteğinin de ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladığını anlatan Ayvat, "Eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı öncesinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem taşıyor. Devletimiz her zaman evlatlarımızın yanında. Çocuklarımızın geleceğe daha güçlü hazırlanmaları için desteklerimiz devam edecek." dedi.

Ayvat, yapılan kırtasiye yardımı ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden geri kalmamasının hedeflendiğini, bu tür desteklerin önümüzdeki dönemlerde de süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı

Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Yıldız futbolcu İstanbul'da