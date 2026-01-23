Havza SYDV'den 650 öğrenciye 1 milyon 787 bin liralık destek

Havza Kaymakamı ve Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı Mustafa Ayvat, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı için ihtiyaç sahibi 650 öğrenciye 1 milyon 787 bin 500 lira nakdi eğitim desteği verildiğini bildirdi.

Ayvat, yaptığı açıklamada, mütevelli heyeti toplantısında alınan karar doğrultusunda ilçede öğrenim gören 650 ilk ve ortaöğretim öğrencisine kişi başı 2 bin 750 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 787 bin 500 lira nakdi eğitim desteği verildiğini belirtti.

Kırtasiye desteğinin de ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladığını anlatan Ayvat, "Eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı öncesinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem taşıyor. Devletimiz her zaman evlatlarımızın yanında. Çocuklarımızın geleceğe daha güçlü hazırlanmaları için desteklerimiz devam edecek." dedi.

Ayvat, yapılan kırtasiye yardımı ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden geri kalmamasının hedeflendiğini, bu tür desteklerin önümüzdeki dönemlerde de süreceğini kaydetti.